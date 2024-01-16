56 клиентов Почты России из Сибирского федерального округа выиграли по 1 млн рублей в новогоднем тираже «Мечталлион» от «Национальной Лотереи». Самыми удачливыми в Сибири оказались жители Новосибирской области. Здесь по 1 млн рублей выиграли сразу 17 человек.

Новогодний тираж «Мечталлион» прошёл на Первом канале 1 января 2024 г. Больше всего в Новосибирской области повезло жителям столицы региона. Здесь сразу восемь человек выиграли по 1 млн рублей каждый. Ещё девять счастливых билетов приобрели клиенты Почты из городов Карасук, Каргат, Татарск, рабочих поселков Колывань, Краснозерский, сёл Егоровка (Болотнинский район), Кочки (Кочковский район), Вараксино (Кыштовский район) и деревни Холодное (Сузунский район).

По итогам новогоднего тиража на 11 миллионеров стало больше в Иркутской области, на семь в Алтайском крае, на пять в Красноярском, на четыре в Республике Тыва, Томской и Кемеровской областях, на два миллионера больше в Омской области.

Всего в первый день нового года по миллиону рублей выиграли 305 клиентов Почты России из 66 регионов. Все победители лотереи заплатили за билет по 100 руб.

Отметим, что с 2014 г. на территории Российской Федерации проводятся только государственные лотереи. Их главная миссия — финансирование социальных программ, направленных на развитие физической культуры и спорта.

Билеты тиражных и бестиражных лотерей продаются во всех почтовых отделениях Новосибирской области, сообщает Почта России.