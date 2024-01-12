18 и 19 января в Усть-Тарке пройдут Крестный ход и Крещенские купания. Купель будет организована на правом берегу реки Омь в створе часовни по ул. Есенина. Глава Усть-Таркского района Сергей Синяев распорядился обеспечить безопасность людей во время мероприятий. Места для купаний и набора воды будут обследованы на предмет толщины льда, вода подвергнута лабораторному анализу на химическую и биологическую безопасность. На реке, как и в прошлые годы, будет организован спасательный пост и пункт обогрева, назначены лица ответственные за безопасность во время погружения в прорубь. С 15 часов 18 января до 2 часов 19 января и с 9 до 17 часов 19 января на месте купаний будут дежурить медицинский работник, санитарный автомобиль и полиция для охраны общественного порядка. Движения транспорта будут обеспечивать местные автоинспекторы, будет расчищена стоянка и установлены дорожные знаки. Крестный ход по ул. Комсомольской от здания храма пройдет 18 января в период с 13 до 15 часов.