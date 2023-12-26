Татарским межрайонным прокурором в декабре проведены внеплановые выездные приемы граждан.

6 декабря Илья Черкас осуществил выезд в признанный аварийным многоквартирный дом по адресу Линейная, 168, где провел прием жителей по вопросу переселения. По итогам приема принято обращение, в рамках которого готовится исковое заявление в суд о переселении жильцов дома.

7 декабря межрайонный прокурор посетил два отдаленных поселения Татарского района с населением менее ста человек – Волово и Успенку.

На приеме были озвучены проблемы в сфере ЖКХ, очистки дорог, водоснабжения, а также подведению интернета в деревню.

По итогам приема принято одно письменное и два устных обращения, по которым инициированы проверки.

В связи с многочисленными сообщениями в СМИ межрайонным прокурором 8 декабря проведен выездной прием в МУП «Водоканал» г. Татарска с участием представителей администрации г. Татарска, предприятия и ООО «УК – Лидер». На прием обратилось четыре жителя города, прокурором в ходе приема присутствующим хозяйствующим субъектам были даны поручения по устранению нарушений. После приема было проведено совещание, на котором обсуждены причины и условия, способствующие нарушениям прав граждан. По итогам совещания межрайонной прокуратурой инициирована проверка в рамках которой будет дана оценка деятельности администрации города по обеспечению автопарка МУП «Водоканал» специализированной техникой.