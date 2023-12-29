Наступает Новый год. Накануне праздника специалисты Комплексного центра социального обеспечения населения Усть-Таркского района совместно с волонтёрами клуба «Мы-за ЗОЖ, патриотизм и семейные ценности» Усть-Тарки устроили небольшое театрализованное представление «Новый год в каждый дом» для детей, чьи отцы в настоящий момент защищают Родину, находясь в зоне специальной военной операции.





Подготовка к мероприятию началась задолго: волонтёры вместе с родителями изготовили волшебных снеговиков, которые со сладким подарком и пожеланиями были вручены детям, рассказали руководители клуба волонтёров О.Н. Яковлева и О.А. Забабурина.