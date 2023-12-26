Территориальное управление дорог Новосибирской области ищет подрядчика на ремонт моста через реку Омь в Усть-Таркском районе. Стоимость работ - 129 млн. рублей.

Мост построен в 1970 году, его длина 180 метров. Он соединяет Усть-Тарку и Татарск.

Проектной документацией предусмотрено:

- переустройство одежды мостового полотна,

- переустройство тротуарных консолей,

- замена деформационных швов

- замена парапетных блоков на барьерное ограждение,

- замена лежней и переходных плит,

- пескоструйная очистка и окраска открытых поверхностей металлического пролетного строения,

- замена плит укрепления конусов и блоков упора устоев

- устройство организованного водоотвода.

Торги продлятся до 9 января. Срок завершения ремонтных работ 15 октября 2024 года.