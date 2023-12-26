Территориальное управление дорог Новосибирской области ищет подрядчика на ремонт моста через реку Омь в Усть-Таркском районе. Стоимость работ - 129 млн. рублей.
Мост построен в 1970 году, его длина 180 метров. Он соединяет Усть-Тарку и Татарск.
Проектной документацией предусмотрено:
- переустройство одежды мостового полотна,
- переустройство тротуарных консолей,
- замена деформационных швов
- замена парапетных блоков на барьерное ограждение,
- замена лежней и переходных плит,
- пескоструйная очистка и окраска открытых поверхностей металлического пролетного строения,
- замена плит укрепления конусов и блоков упора устоев
- устройство организованного водоотвода.
Торги продлятся до 9 января. Срок завершения ремонтных работ 15 октября 2024 года.
Источник: ТУАД