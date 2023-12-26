Уважаемые жители Татарского района!

Информируем вас о графике работы поликлиники Татарской ЦРБ в новогодние праздничные дни:

3, 4 и 5 января с 8.00 до 15.00 прием будут вести: терапевт, хирург, педиатр, стоматолог, кабинет диспансеризации.

3 и 5 января с 8.00 до 15.00 прием будет вести акушер-гинеколог.

3, 4 и 5 января с 8.00 до 15.00 – обслуживание вызовов.

Вызов врача на дом осуществляется по телефонам 20-666, 24-000, 122, WhatsApp 8-913-011-8414.

Аптека для получения льготных лекарств работает 5 января с 8.00 до 16.00.

Приемное отделение и стационар работают круглосуточно.

При возникновении вопросов по медицинскому обслуживанию в период новогодних праздников необходимо обращаться по телефонам «горячей линии»: 20-777, 20-274.