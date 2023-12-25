Прокуратурой Чановского района Новосибирской области проведена проверка по коллективному обращению работников МУПІ «Блюдчанское ЖКХ» о нарушении трудовых прав. Установлено, что 22 работникам организации не выплачена зарплата за октябрь - ноябрь 2023 г. Долг - свыше 650 тыс. рублей. Прокурор возбудил в отношении директора организации дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата заработной платы). Кроме того, прокурор обратился в суд с заявлениями о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности по заработной плате в суд в интересах работников. Мировой судья первого судебного участка Чановского района требования прокурора удовлетворил в полном объеме. В результате принятых прокуратурой мер задолженность по заработной плате перед работниками организации погашена в полном объеме.