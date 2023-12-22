В преддверии зимних каникул инспектор отдела ГИБДД Межмуниципального отдела МВД «Татарский» Марина Хомченко побывала в гостях у детей в социально-реабилитационном центре города Татарска.

Целью встречи было закрепление знаний о правилах дорожного движения и предупреждения нарушений ПДД юными пешеходами.

Дети участвуя в викторине «Юный пешеход» вспомнили основные правила безопасного поведения на дорогах, рассказали как следует переходить дорогу и как должен себя вести пешеход на пешеходном переходе.

Инспектор разъяснила о наиболее часто встречающихся «дорожных ловушках», напомнила, для чего нужны светоотражающие элементы на одежде и как они помогают пешеходам в тёмное время суток, также призвала ребят быть внимательными на дорогах, отказаться от игр рядом с дорогами, избегать катания на горках, расположенных рядом с проезжей частью.

В завершении мероприятия ребята получили подарки и пообещали всегда соблюдать Правила дорожного движения.