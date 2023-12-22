Бывший глава одного из сельских советов Чановского района признан виновным в получении взятки.

Собранные Чановским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему главе администрации одного из сельских советов Чановского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде иного имущества за общее покровительство и попустительство по службе в значительном размере).

По данным следствия и суда, в 2019 году глава сельского совета используя служебное положение вымогал взятку у представителя одного из обществ с ограниченной ответственностью путем угроз в учинении препятствий при приемке выполненных работ по муниципальному контракту. Осужденный получил взятку в виде строительных материалов.

Суд, приняв во внимание в доводы следствия, признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, со штрафом в размере 1 миллиона 794 тысячи рублей и лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в государственных органах и органах местного самоуправления сроком на 5 лет.