В преддверии новогодних праздников обучающиеся Центра цифрового образования детей «IT-куб» лицея г. Татарска получили заслуженную награду: приглашение на финал Международной инженерной олимпиады «Энергия знаний».

В течении месяца ребята выполняли дистанционные задания по виртуальному программированию роботов на платформе Омега. В отборочном этапе приняли участие более 30 тыс. обучающихся из 80 регионов России и пяти дружественных стран. В полуфинал прошли около 4 тыс. участников, а в финал - 200 человек. И среди них - ученики Центра «IT-куб» по направлениям «Программирование роботов Омега» и «Кибербезопасность и работа с большими данными» Полина Чулкова, Роман Кузовлев, Максим Никитин, Руслан Шамсутдинов, Александр Трубанов.





Вместе с наставником-педагогом дополнительного образования Ярославом Ларионовым юные программисты отправились в Москву. Финал состоялся с 15 по 17 декабря на ВДНХ в рамках проведения Всероссийского форума «Россия». За время проведения финала ребятам предстояло принять участие в конкурсах изобретателей, инженеров-конструкторов и программистов виртуальных роботов. Руслан Шамсутдинов в финале принимал участие дистанционно.

Помимо конкурсной программы для участников Олимпиады были предусмотрены экскурсионные мероприятия и встречи с известными людьми, среди которых: Виктор Рень - Герой России, инструктор всех космонавтов, летавших с 1975 по 2021 год; Мохаммад Ахмад С.Е. Альджабер - посол ОАЭ в России; Василий Шпак - заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации; Ярослав Олейник - директор IT-компании «Омега. Технологии будущего» и другие почетные гости.

- Обучающиеся Центра «IT-куб» достойно представили регион в финале Международной инженерной олимпиады «Энергия знаний» и вернулись домой, наполненные позитивной энергией и стремлениями покорять новые вершины! – рассказала руководитель Центра Лидия Васикова.