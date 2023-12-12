С 11 декабря на базе Комплексного центра социального обеспечения населения Татарского района приступил к работе социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» по Новосибирской области для поддержки участников специальной военной операции и членов их семей - Евгения Николаевна Руковичникова.

Обратиться к координатору можно по вопросам получения помощи в оформлении (восстановлении) документов, получении статуса ветерана боевых действий, а также в оказании содействия в получении услуг по медицинской реабилитации, содействии в трудоустройстве, получении психолого-терапевтической помощи при оформлении и предоставлении мер соцподдержки.

Прием ведется по адресу: г. Татарск, ул. Садовая, 107Е, каб. №6, или по телефону 8 (383 64) 2-04-76.