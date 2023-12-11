С наступлением сильных морозов возрастает количество возгораний в автомобилях. В основном, это происходит из-за технических неисправностей, курения в салоне и нарушения правил пожарной безопасности при отогреве авто. С начала года пожарные Новосибирской области 298 раз выезжали на тушение горящих автомашин.

Только за последнюю неделю произошло несколько случаев. Так, 7 декабря в Ленинском районе Новосибирска пострадали от огня два автомобиля «Газель Некст», а рано утром 8 декабря в Чановском районе полностью сгорел автомобиль «Камаз». По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание проводки.

МЧС России по Новосибирской области рекомендует автомобилистам следить за исправностью электрооборудования, не допускать утечки горючих жидкостей и не курить в машине. А при отогреве железного коня не использовать костры и паяльные лампы. Помните, что автомобиль сгорает полностью за несколько минут.