В Усть-Таркской школе открыли «Парту героя» в честь выпускника Александра Стерликова, погибшего в ходе специальной военной операции.

Александр Сергеевич Стерликов родился 20 февраля 1977 г. в Усть-Тарке. В 1985 г. пошёл в 1 класс в Усть-Таркскую школу. Друзья, одноклассники и классный руководитель Татьяна Кимовна Беспалова рассказывают: Саша был улыбчивым и жизнерадостным мальчиком. Одноклассники любили его за умение общаться, доброту, весёлый нрав. Он был хорошим другом, всегда готовым поддержать в трудную минуту. Саша был искренним, открытым юношей. Он занимался спортом, не раз защищал спортивную честь класса и школы. Родители воспитали в нём уважительное отношение к людям, честность, порядочность, трудолюбие.

После окончания школы в 1994 г., учился в Татарске на водителя. В 1995 г. был призван армию. Служил на Дальнем Востоке на заставе Краева в пограничных войсках. После окончания службы, в 1997 г., приехал в родные края, создал семью, работал.

29 сентября был мобилизован в армию, погиб 25 июля 2023 г., выполняя свой воинский долг. За проявленное мужество и героизм Александр Стерликов посмертно награждён орденом Мужества.

На церемонии присутствовали мама погибшего военного Галина Дмитриева, супруга Евгения Сергеевна, сын Михаил, обучающиеся и педагоги школы, участники спецоперации, находящиеся в отпуске по ранению Владимир Живетьев и Радик Ишбулатов, представители Пограничного братства Усть-Таркского района, юнармейцы ВПК «Юные друзья пограничников».

Со словами признательности к семье и близким обратились председатель Пограничного братства Усть-Таркского района, директор Усть-Таркской школы Леонид Гончаров, социальный координатор госфонда Защитники Отечества» Валентина Семёнова.

Радик Ишбулатов поблагодарил учащихся школы за тёплые письма участникам боевых действий. Владимир Живетьев рассказал о совместной с Александром службе и также поблагодарил земляков за поддержку и помощь.

Евгения Стерликова пожелала ребятам быть честными людьми, достойными гражданами и патриотами своей страны.

Парта героя — это ученическая парта, на которой размещена информация о заслуженном человеке, герое, который имеет отношение к школе. Почетное право сидеть за такой партой получают лучшие ученики школы, победители и призеры олимпиад, творческих и иных конкурсов различного уровня, спортивных соревнований, активные волонтёры и дети, совершившие геройский поступок.