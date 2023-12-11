За неделю с 4 по 10 декабря в Новосибирской области произошло 139 пожаров, при которых погибли четыре человека (в том числе один подросток), травмированы семь человек. Силами личного состава МЧС России спасены два ребенка.
7 декабря на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в частном двухквартирном доме в селе Старые-Карачи Чановского района. Огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание – в одной из квартир огнем были повреждены стены и пол на площади 2 кв. метра. В ходе проведения работ спасатели обнаружили девочку 2007 г.р. без признаков жизни.
Также на прошедшей неделе произошло несколько пожаров с гибелью людей. Трое мужчин погибли в результате пожаров в городе Искитиме, в рабочем поселке Ордынское и в Советском районе города Новосибирска.
Следственно-оперативные группы устанавливают причины и обстоятельства произошедших трагедий.
На аппаратном совещании в Правительстве региона начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов обратил внимание глав муниципальных образований на высокий риск возникновения пожаров в связи с холодной погодой и рекомендовал уделить особое внимание вопросам обеспечения требований пожарной безопасности при проведении праздничных мероприятий, в том числе с массовым пребыванием детей, поддерживать в исправном состоянии источники наружного противопожарного водоснабжения, обратить внимание на обеспечение проездов в отдаленные населенные пункты и садовые общества с круглогодичным проживанием населения, а также обеспечить готовность к реагированию техники добровольных пожарных команд.
Источник: МЧС