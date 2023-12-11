7 декабря на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в частном двухквартирном доме в селе Старые-Карачи Чановского района. Огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание – в одной из квартир огнем были повреждены стены и пол на площади 2 кв. метра. В ходе проведения работ спасатели обнаружили девочку 2007 г.р. без признаков жизни.

Также на прошедшей неделе произошло несколько пожаров с гибелью людей. Трое мужчин погибли в результате пожаров в городе Искитиме, в рабочем поселке Ордынское и в Советском районе города Новосибирска.