В ходе отработки оперативной информации сотрудники уголовного розыска Отделения полиции «Усть-Таркское» Межмуниципального отдела МВД России «Татарский» задержали на территории охотничьих угодий мужчину, который перевозил в санях тушу косули.

Пройдя по следам, оставленным на снегу, полицейские обнаружили еще одну тушу животного, а также два места забоя.

В дальнейшем на автодороге оперативники увидели автомобиль «Тойота Калдина», в котором находились еще двое мужчин. Граждане были доставлены в отдел полиции для разбирательства. Доставленными оказались трое ранее не судимых жителей Усть-Таркского района в возрасте от 34 до 57 лет. Какие-либо соответствующие разрешительные документы и лицензии на отстрел косуль у подозреваемых отсутствовали.

При обысках по местам жительства задержанных сотрудниками полиции обнаружено и изъято две единицы оружия. Подозреваемые причинили ущерб животному миру Новосибирской области в размере 80 тыс. руб.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота». В отношении фигурантов избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Проводится расследование.