В целях совершенствования профессионального мастерства и раскрытия творческого потенциала государственных обвинителей сегодня в прокуратуре области проведен конкурс «Лучший государственный обвинитель».

Критериями оценки конкурсантов являлись знание норм действующего законодательства, умение применять их на практике, показатели в работе, качество подготовки речи, а также аргументированность и убедительность выступления в судебных прениях по уголовному делу.

Оценку мастерства финалистов проводила конкурсная комиссия под председательством первого заместителя прокурора области Сергея Коростылева, в состав комиссии вошли начальник уголовно-судебного управления Ирина Алемасова, начальник и исполняющие обязанности начальников отделов Екатерина Валова, Лариса Мишина и Ольга Либрихт.





Победителем конкурса стала заместитель прокурора Усть-Таркского района Ольга Сочнева, второе и третье места заняли старшие помощники прокуроров Ленинского района - Сергей Лукьянов и Железнодорожного района - Ася Овчинникова.