Лидеры волонтерского движения «Мы за ЗОЖ, патриотизм, семейные ценности» Комплексного центра соцобеспечения населения Усть-Таркского района вносят свой вклад в помощь бойцам спецоперации. Дети пишут письма, участвуют в различных акциях, поддержке членов семей военнослужащих.

Решение связать теплые пледы для пап учащихся Усть-Таркской школы, которые защищают Родину, было предложено детьми еще в сентябре, на организационном мероприятии. И закрутилась работа: сбор денег, закупка ниток, мотание клубков и вязание пледов. К непростой работе подключались семьи волонтеров и специалисты КЦСОН. Итог - четыре теплых, больших пледа, сладости и сюрпризы к Новому году отправятся в зону спецоперации.





Руководитель клуба волонтеров «Мы за ЗОЖ, патриотизм и семейные ценности» Ольга Забабурина:

- Мы считаем, сегодня очень важно оказывать такую помощь нашим защитникам Отечества. Важно поддержать боевой дух солдат, ведь всегда будет приятно знать, что о тебе помнит твоя Родина, твои родные люди. Детям и взрослым хочется внести свой вклад в будущую победу. Наших защитников Отечества мы ждем домой живыми и здоровыми!