Во время учебно-методического сбора по подведению итогов деятельности РСЧС в правительстве Новосибирской области наградили тех, кто помогает на постоянной основе профессионалам в обеспечении безопасности или пришел на помощь другим в опасный момент. За самоотверженность и быстроту реакции во время происшествий медали МЧС России вручили двум подросткам из Новосибирской области.

15-летняя Дарина Таппо из Татарского района спасла 12-летнюю сестру и 2-летнего брата из горящего дома. Рано утром 28 января 2023 года, в 05:26, в частном доме в деревне Чинявино произошел пожар. Дарина разбудила взрослых, разбила окно и эвакуировала своих сестру и брата на улицу. Рискуя собственной жизнью, девочка спасла родных.

За проявленные отвагу и самоотверженность ученицу 9 класса Увальской школы наградили медалью МЧС России «За спасение на пожаре».



