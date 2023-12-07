В Казачемысском Доме культуры в пункте приема гуманитарной помощи продолжается реализация проекта «Мы - часть России». Инициативной группой женщин села, работников культуры и Совета ветеранов был организован сбор помощи для бойцов спецоперации. Откликнулись неравнодушные односельчане: предприниматель Д.С. Губер, Казачемысская школа, Дом культуры, жители села.

Приносили крупы, сладости и другие продукты. Не одну пару шерстяных носков связала и передала жительница села Т.И. Федоренко. На собранные деньги было решено приобрести основу для маскировочных сетей. Каждый день сельские женщины своими руками плели сети, шили накидки для военной техники.

К Новому году были куплены и отправлены в зону спецоперации теплые пледы, медикаменты, средства гигиены, сладости.

Людмила Ларина, директор ДК:

- Желаю нашим героям побыстрее вернуться к своим семьям с победой. Хочу выразить женщинам огромную благодарность и пожелать здоровья. Бескорыстным трудом, любовью к нашей Родине мы все вместе приближаем победу над врагом.