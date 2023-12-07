5 декабря была отправлена гуманитарная помощь нашим землякам, принимающим участие в специальной военной операции. В общей сложности было собрано и отправлено на автомобиле «Газель» около тонны продуктов питания, предметов первой необходимости, лекарственных препаратов.

В тот же день рамках акции «Тепло для героя» были отправлены посылки с теплыми вещами через Почту России нашим землякам, находящимся на передовой.

В каждую посылку было вложено письмо со словами поддержки и благодарности от школьников района.

Активное участие в сборе помощи приняли главы сельских поселений, предприниматели, учреждения образования, культуры и жители Татарского района.





4 ноября коллектив сельхозпредприятия ООО «Константиновское» передал администрации Татарского района автомобиль для последующей отправки бойцам специальной военной операции на передовую. «Ниву» купили в Омской области, соответствующим образом подготовили: отремонтировали, поменяли колеса, расходники и т.д. В машине второй комплект резины, запчасти, а также масксеть и коробка с медицинскими перчатками от ветеранов спецназа Омской области. Сельских тружеников за поддержку бойцов поблагодарил глава района Юрий Вязов.