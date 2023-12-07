2-3 декабря воспитанники Чановской детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера-преподавателя Эльчина Абасова приняли участие во втором туре Открытого первенства Коченёвского района «Сельская лига» по мини-футболу среди юношеских команд 2011-2012 г.р. в Чулыме. Команда спортивной школы выиграла у команд Новосибирска, Оби и Татарска. В составе команды играли: Владимир Шендрик, Никита Баранов, Николай Макаров, Руслан Зиятдинов, Владимир Земняков, Александр Кательников, Матвей Семёнов, Степан Яшин.