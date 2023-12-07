Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД Межмуниципального отдела МВД «Татарский» Марина Хомченко провела обучающее мероприятие для самых юных участников дорожного движения.

Инспектор рассказала воспитанникам детского сада №8 города Татарска о правилах безопасного поведения вблизи дороги и при переходе проезжей части, о средствах регулирования дорожного движения, о требованиях ПДД для пешеходов и о применение светоотражающих элементов пешеходами в условиях недостаточной видимости и в тёмное время суток.

Вспомнили значения дорожных знаков и сигналов светофора, разобрали опасные ситуации и «ловушки», которые могут поджидать их на проезжей части.

В завершении занятия инспектор подарила воспитанникам светоотражающие значки и раскраски для юных пешеходов.