127

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД Межмуниципального отдела МВД «Татарский» Марина Хомченко провела обучающее мероприятие для самых юных участников дорожного движения. 

Инспектор рассказала воспитанникам детского сада №8 города Татарска о правилах безопасного поведения вблизи дороги и при переходе проезжей части, о средствах регулирования дорожного движения, о требованиях ПДД для пешеходов и о применение светоотражающих элементов пешеходами в условиях недостаточной видимости и в тёмное время суток. 

Вспомнили значения дорожных знаков и сигналов светофора, разобрали опасные ситуации и «ловушки», которые могут поджидать их на проезжей части. 

В завершении занятия инспектор подарила воспитанникам светоотражающие значки и раскраски для юных пешеходов.

- +
Источник: ГАИ  

Добавить комментарий (0)



В данный момент, комментариев нет.

Подписаться