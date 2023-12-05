В Татарском районе 27 ноября стартовал ежегодный конкурс на лучшее новогоднее оформление организаций, домов и территорий. Конкурс проводится по номинациям: «Новогодняя сказка» - на лучшее комплексное новогоднее оформление (гирлянды, снежные и ледяные фигуры, ёлки); «Снежный вернисаж» - на лучшее новогоднее оформление снежными и ледовыми фигурами, «Зимняя фантазия» - оформление фотозоны; «Огней новогодних сияние» - на лучшее световое оформление объектов. Заявки принимаются до 20 декабря в администрации района по эл.почте [email protected] или по адресу: Татарск, ул. Ленина, д. 56, каб. 30. Телефоны: 2-20-82, 2-20-02.