1 декабря в отделении по вопросам миграции МО МВД России «Татарский» была проведена рабочая встреча представителями военного комиссариата г. Татарска с иностранными гражданами.

На встрече был рассмотрен вопрос о реализации Указа президента РФ о приеме в гражданство в упрощенном порядке иностранцев, заключивших контракты о прохождении военной службы.

Были обговорены условия прохождения военной службы в ВС РФ, других войсках или воинских формированиях иностранными гражданами и лицами без гражданства, просмотрен патриотический видеофильм. Иностранным гражданам были выданы памятки о прохождении военной службы.