С рабочей поездкой глава города Татарска Алексей Васильевич Сиволапенко посетил, совместно с председателем Совета депутатов города Татьяной Викторовной Барановой, новые объекты услуг.

Недавно в восточной части города по адресу ул. Северная, 2 индивидуальным предпринимателем Анной Михайловной Агеевой был открыт прощальный зал.

Ведь каждый из нас рано или поздно сталкивается с тем, что необходимо провожать родных и близких в последний путь, поэтому появление на территории города современных, оборудованных по всем правилам объектов такого рода услуг необходимое условие.

Сегодня, в здании оборудованы два зала малый и большой, вентиляция, санитарные зоны, аппараты для обеззараживания помещений, по словам автора идеи Анны Агеевой, всё соответствует санитарно-эпидемиологическим и противопожарным нормам.

В планах на территории, вблизи прощального зала, строительство зала для проведения поминальных обедов, размещения в прощальных залах телевизора для транслирования фотографий и многое другое. Анна Михайловна на протяжении многих лет занимается организацией похоронных процедур, поэтому создавая такой объект, полностью уверенна, что её деятельность поможет родственникам в скорбные моменты пережить тягости утраты.