Татарский межрайонный прокурор обратился в суд с иском о взыскании с дроппера в пользу потерпевшего 1,9 млн рублей.

«Дроппером» называют человека, который предоставляет свои банковские карты и счета третьим лицам, которые используют их для снятия или транзита денежных средств, похищенных мошенническим путем.

В силу требований действующего законодательства передача доступа к счету третьему лицу не освобождает его владельца от негативных последствий такого предоставления.

В городе Татарске в январе 2023 года неустановленное лицо обманом по телефону, представившись сотрудником банка, убедило местного жителя перевести свыше 1,9 млн рублей на предоставленный счет. После этого дроппер денежные средства снял и передал неустановленному лицу.

Татарский межрайонный прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании в пользу потерпевшего суммы неосновательного обогащения.