В Историко-краеведческом музее им. Н.Я. Савченко» г. Татарска ходе реализации проекта «Подвигом славны наши земляки», при поддержке Российского движения детей и молодёжи «Движение первых», была оформлена интерактивная выставка «Помним, гордимся, чтим». Она посвящена нашим землякам – бойцам специальной военной операции на Украине и фронтовикам Великой Отечественной войны, погибшим и захороненным на территории Украины.

Выставку, где было использовано интерактивное оборудование, приобретенное на средства гранта Движения первых, и кинолектории посетили ученики школы №2, студенты педагогического колледжа, лицея, Новопокровской, Первомайской, Неудачинской школ, школ №5 и №10, ветераны Казачемысского сельского совета.

- Наши гости узнали о важности спецоперации, о боевых ситуациях, о героизме и самоотверженности военнослужащих российской армии. Школьники на конкретных примерах увидели, что настоящие герои живут рядом, что мужество, храбрость, любовь к Родине наших земляков – это качества настоящих патриотов России, что нынешние защитники Родины – достойные продолжатели военных подвигов дедов и прадедов, защитивших её в 1941-1945 годах. Их подвиги навечно войдут в историю побед нашей страны, - рассказала директор музея Ольга Нагайцева.