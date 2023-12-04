1 декабря в Большом зале Правительства Новосибирской области состоялось награждение победителей трудового соревнования в агропромышленном комплексе.

Губернатор Андрей Травников и председатель Заксобрания области Андрей Шимкив поблагодарили аграриев, передали им автомобили, вручили денежные премии.

Благодарственные письма губернатора и денежные поощрения получили и наши земляки - работники сельхозорганизаций Татарского района: Николай Тыра - механизатор ООО «Полесье», Егор Шапкин и Александр Кудренко – трактористы колхоза «Дмитриевский», Евгений Дорофеев - механизатор ООО «Колосок», Владимир Чернощёков - инженер сельхозоборудования ООО «Колосок», Тарас Нижельский – главный агроном колхоза «Победа», Александр Ланин и Алексей Маркин - трактористы ООО «Полесье», Артем Кулешов - скотник дойного гурта колхоза «Колос», Галина Борозенникова - оператор по осеменению колхоза «Победа», Наталья Логунова - телятница колхоза «Колос», Владимир Хитров - скотник молодняка колхоза «Дмитриевский».

Коллектив сельхозкооператива колхоз «Победа» занял 2-е место в соревновании среди сельхозорганизаций по Барабинской природно-климатической зоне и получил в награду автомобиль. Председателю Николаю Нижельскому был вручены ключи от Нивы Тревел.

Награды за 1-е место среди ученических производственных бригад получила бригада «Смена» Первомайской школы им. А.С. Еремина.

После церемонии награждения победителей трудового соревнования, в концертном зале им. Каца состоялся праздничный концерт, посвящённый Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.