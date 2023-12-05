С 10 декабря вводится новый график движения поездов на сети железных дорог страны. В связи с этим меняется расписание ряда пригородных поездов, курсирующих в Новосибирской области – назначены новые маршруты, изменена периодичность курсирования и продлены существующие маршруты, ускорены отдельные поезда.

Размеры движения в новом графике составят в зимний период по будним дням 127 маршрутов, в выходные – 106 маршрутов пригородных поездов; в летний период – 147 маршрутов в будние дни, 142 маршрута – по выходным.

Для улучшения транспортной доступности и обеспечения комфорта пассажиров, следующих на дальние расстояния, ускорены электропоезда №7141 Новосибирск – Татарская на 38 минут и №7142 Татарская – Новосибирск на 27 минут. Теперь поездка на электропоезде от станции Новосибирск-Главный до станции Татарская на расстояние 458 км составит в среднем 5 часов 50 минут. На маршруте дополнительно назначены остановки на станциях Кокошино и Труновское.