Вступил в законную силу приговор Татарского районного суда Новосибирской области от 12 октября 2023 г. в отношении А.Е. Дротовой, по уголовному делу по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Дротова признана виновной в том, что находясь в своей квартире совместно со своими малолетними детьми, будучи осведомленной об отсутствии у печи отопления, расположенной в кухне ее квартиры, предтопочного листа и необходимости его наличия, в нарушение п. 77 Правил противопожарного режима начала эксплуатацию печи отопления (топку) путем расположения в топливнике печи отопления топлива в виде дров и их воспламенения путем розжига, а также в нарушение пп. «б» п. 80 Правил противопожарного режима расположила топливо в виде дров на полу в непосредственной близости перед печью отопления, в зоне, предназначенной для расположения предтопочного листа.

После начала эксплуатации (топки) печи отопления Дротова в нарушение пп. «а» п. 80 Правил противопожарного режима, на несколько минут вышла из своей квартиры, оставив без присмотра эксплуатируемую (топящуюся) печь отопления.

В результате теплового воздействия источников зажигания, связанных с эксплуатацией отопительного устройства, возникло воспламенение сгораемых материалов, находившихся в очаге пожара, от чего на месте происшествия наступила смерть малолетнего ребенка от отравления окисью углерода и продуктами горения, а другой малолетний ребенок получил телесные повреждения в виде термических ожогов, которые по своему характеру непосредственно создают угрозу для жизни человека и оцениваются как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.

В ходе судебного разбирательства Дротова вину в совершении преступления признала полностью. Приговором суда Дротовой назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год.

На Дротову возложена обязанность в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного.