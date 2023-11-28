В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска линейного отдела МВД России на станции Барабинск установили и задержали ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности 20-летнего жителя города Татарска, подозреваемого в совершении хищения имущества железнодорожного предприятия.

Оперативникам установлено, что злоумышленник в вечернее время суток проник на территорию ремонтной организации, откуда похитил шесть металлических крестовин. Похищенное подозреваемый перекинул через ограждение и спрятал в траве с целью дальнейшей сдачи в пункт приема металла.

В отношении фигуранта следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Похищенные железнодорожные детали изъяты и по окончанию необходимых следственных действий будут возвращены законному владельцу.