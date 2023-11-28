Татарской межрайонной прокуратурой проведена проверка по обращению матери малолетнего жителя г. Татарска по факту укуса собакой.

Проверкой установлено, что малолетнего ребенка укусила бездомная собака. Малолетнему была оказана медицинская помощь. Помимо телесных повреждений ребенку причинены нравственные и физические страдания.

Администрацией района должные меры к созданию безопасных условий по обращению с животными без владельцев не обеспечены.

В связи с этим межрайонный прокурор обратился в суд в интересах пострадавшего с требованием взыскать с администрации района денежные средства в счет компенсации морального вреда.

Татарский районный суд Новосибирской области удовлетворил заявленные прокурором требования, с учетом всех обстоятельств дела взыскал с администрации в пользу несовершеннолетнего 15 тыс. рублей.

Решение не вступило в законную силу.