27 ноября в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои» в Правительстве Новосибирской области состоялась церемония награждения юных жителей региона, проявивших решительность и мужество в различных экстренных ситуациях, связанных со спасением людей. Четверых детей наградили памятными медалями «За проявленное мужество».

Среди героев 15-летняя ученица Увальской школы Татарского района Дарина Таппо. В январе этого года она спасала из пожара маму, брата и сестру. Разбудив своих родных, рискуя своей жизнью, она предприняла все меры для спасения своей семьи, проявив мужество и бесстрашие.

Награды вручили Сенатор РФ Владимир Городецкий, Герой России Сенатор РФ Александр Карелин. Также на церемонии родителям ребят были вручены Благодарственные письма сенаторов РФ и Благодарственные письма министерства образования Новосибирской области. Юных героев поздравил начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Орлов, поблагодарив их родителей и педагогов, вручил ребятам символичные оранжевые береты спасателей и памятные подарки.

Проект «Дети-герои» направлен на привлечение внимания общества к вопросам милосердия и человечности, популяризации деятельности детских общественных организаций и движений. В нем участвуют дети и подростки в возрасте до 16 лет включительно, бескорыстно пришедшие на помощь людям и совершившие поступки, связанные с преодолением чрезвычайной ситуации.

28 января в Чинявино произошел пожар в жилом доме по ул. Зеленая, где проживала семья Таппо. Проявив бесстрашие, ученица 8 класса Увальской школы Дарина Таппо спасла жизнь своей сестре, брату и маме. Дарина представлена к федеральной награде нагрудным знаком «Горячее сердце» и медали МЧС «За спасение на пожаре».

17 февраля 2023 г. на торжественном собрании представителей трудовых коллективов Татарского района по итогам 2022 г. заместитель министра образования Новосибирской области - начальник управления профессионального образования и подготовки трудовых ресурсов Андрей Головнин, глава Татарского района Юрий Вязов и начальник ПСЧ 69 Сергей Таловский вручили Дарине Благодарственные письма министра образования, главы района, Почетную грамоту ПЧ 69 за героизм, мужество и самоотверженность в чрезвычайной ситуации.