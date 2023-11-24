17 ноября в Татарской ЦРБ была проведена экскурсия для учеников Первомайской школы имени Героя СССР Александра Еремина в рамках проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов «Билет в будущее».





Во время экскурсии по медицинскому учреждению ребята смогли увидеть, как оказывается современная высокотехнологичная медицинская помощь.

Школьникам представилась уникальная возможность узнать о профессиональной деятельности врачей и средних медицинских работников, пообщаться со специалистами и узнать о навыках, необходимых человеку для работы медицинским работникам, а также о системе подготовки к профессии.

Ученики ознакомились с работой терапевтического, первичного сосудистого отделений, амбулаторного диализного центра и других лечебных отделений. Школьники на протяжении всего мероприятия задавали вопросы, активно дискутировали и с особым интересом знакомились с миром медицины.