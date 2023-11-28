В Татарском районе прошла акция «Пит-стоп безопасности» с целью напомнить автомобилистам об опасности вождения без отдыха, в зимний период, проверить состояние здоровья, а также вооружить полезной информацией.

Утром 23 ноября на трассе «Иртыш» сотрудниками МВД совместно с работниками скорой медицинской помощи Татарской ЦРБ и представителем пожарно-спасательной части 69 было организовано несколько информационных площадок для водителей транспорта.

На одной площадке водители могли проверить своё самочувствие и получить консультацию врача, на другой локации представитель МЧС рассказывал о причинах возгорания транспорта и проговаривал алгоритм действия водителя при обнаружении очага задымления.

Инспекторы ГАИ во главе с начальником отдела ГИБДД МО МВД «Татарский» майором полиции Алексеем Комаровским призывали водителей к выполнению ПДД и вручали тематические памятки с буклетами.

С помощью акции дорожная полиция напомнила водителям о важности отдыха. Особенно это касается дальнобойщиков, которые могут проводить в дороге много часов.

Кстати, провести акцию именно в ноябре сотрудники ГИБДД решили неслучайно - именно в ноябре чаще происходят аварии из-за резких изменений погодных условий.

Водителям предлагали остановиться и отдохнуть, попить чай со сладостями. Во время отдыха водители могли поделиться своими впечатлениями.

Участники акции оценили важность проводимого мероприятия, отдых получился интересным, добавил много позитивных эмоций и полезной информации.