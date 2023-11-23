В Новосибирской области перед судом предстанет начальник эксплуатационного участка № 1 и бывший дорожный мастер Татарской дистанции пути, допустившие сход вагонов.

Следователями Восточного МСУТ СК России завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей города Татарска Новосибирской области, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба).

По данным следствия, в октябре 2022 г. в городе Татарске Новосибирской области начальник эксплуатационного участка № 1 и бывший дорожный мастер Татарской дистанции пути допустили эксплуатацию железнодорожного пути, примыкающего к станции Татарская Западно-Сибирской железной дороги с кустовой негодностью шпал, требующих прекращения движения. Указанные бездействия привели к сходу с пути 2-х вагонов и их повреждению. Материальный ущерб, причиненный происшествием составил более 1 млн рублей.

Следователями собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным Барабинским транспортным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как ранее сообщала районная администрация, 13 октября 2022 г. около 19 часов местного времени в г. Татарске на железнодорожном пути, примыкающем к станции Татарская Западно-Сибирской железной дороги, при производстве маневровых работ произошел сход с пути тележек двух грузовых вагонов, эксплуатируемых ООО «Татарскзернопродукт», груженных пшеницей и ячменем, без их опрокидывания.

Причины схода и иные обстоятельства произошедшего устанавливаются. Инцидент задержки в движении поездов не повлек. Барабинской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.