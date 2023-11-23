В Новосибирской области перед судом предстанет начальник эксплуатационного участка № 1 и бывший дорожный мастер Татарской дистанции пути, допустившие сход вагонов.
Следователями Восточного МСУТ СК России завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей города Татарска Новосибирской области, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба).
По данным следствия, в октябре 2022 г. в городе Татарске Новосибирской области начальник эксплуатационного участка № 1 и бывший дорожный мастер Татарской дистанции пути допустили эксплуатацию железнодорожного пути, примыкающего к станции Татарская Западно-Сибирской железной дороги с кустовой негодностью шпал, требующих прекращения движения. Указанные бездействия привели к сходу с пути 2-х вагонов и их повреждению. Материальный ущерб, причиненный происшествием составил более 1 млн рублей.
Следователями собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным Барабинским транспортным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Как ранее сообщала районная администрация, 13 октября 2022 г. около 19 часов местного времени в г. Татарске на железнодорожном пути, примыкающем к станции Татарская Западно-Сибирской железной дороги, при производстве маневровых работ произошел сход с пути тележек двух грузовых вагонов, эксплуатируемых ООО «Татарскзернопродукт», груженных пшеницей и ячменем, без их опрокидывания.
Причины схода и иные обстоятельства произошедшего устанавливаются. Инцидент задержки в движении поездов не повлек. Барабинской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
По ч. 1 ст. 263
УК виновный наказывается штрафом в размере от 100 до 300 тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года
до двух лет, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо принудительными
работами на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового, либо
арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до 3 лет или без такового.
По ч. 1 ст. 263 УК виновный наказывается штрафом в размере от 100 до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо принудительными работами на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.