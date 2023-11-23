Уважаемые жители Татарского района! В связи с наступлением холодов наши бойцы, находящиеся в зоне специальной военной операции и проходящие лечение в госпиталях, испытывают острую необходимость в теплых вещах: одеяла, пледы, постельное белье, термобелье, носки (вязаные), перчатки, балаклавы (можно б/у в хорошем состоянии).

Акция «Тепло для героя» проходит с 22 ноября по 1 декабря включительно. Поддержать российских военнослужащих может каждый желающий.

Пункт находится по адресу: ул. Садовая, 107Е (КЦСОН Татарского района), телефон для справок 21-255.