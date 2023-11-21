Перебои с холодным водоснабжением на территории города связаны с проведением работ по устранению аварийных ситуаций на скважинах №4; 6; 7; 9. Аварийная ситуация сложилась на четырех глубоководных скважинах, вследствие неблагоприятных погодных условий произошла поломка насосов. В настоящее время силами МУП «Водоканал» проводятся работы по устранению аварий: 20 ноября 2023 года заменили насос на скважине № 4, 22 ноября 2023 года планируются ремонтно-восстановительные работы на скважине № 7, 23 ноября 2023 года – на скважине № 9. В настоящее время бригады муниципального предприятия принимают меры для восстановления водоснабжения, по завершению работ водоснабжение в городе будет восстановлено.