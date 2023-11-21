Дорогие земляки! Трагические вести пришли в Усть-Таркский район. 10 ноября при выполнении специальной военной операции на территории ЛНР и ДНР, Украины героически погиб наш земляк, водитель инженерно-позиционного отделения инженерно-технического взвода инженерно-саперной роты инженерно-саперного батальона войсковой части 41659 рядовой Алексей Николаевич Мартыненко.

Родился Алексей 28 августа 1976 г. в поселке Озерный, где и проживал до 2021 г. Воспитывался в многодетной семье. Окончив Кушаговскую восьмилетнюю школу, обучался в Козинском СПТУ. С 1994 г. по 1996 г. проходил срочную службу в рядах Вооруженных Сил РФ. Проживая с 2021 г. в селе Кушаги, работал животноводом в ЗАО «Мурашовское». С удовольствием занимался строительными работами. 15 апреля 2023 года добровольно стал участникам СВО.

Для всех нас эта безвременная и невосполнимая утрата — огромная боль. Алексей с честью исполнил свой воинский долг, проявив мужество, отвагу и до конца остался верным воинской присяге. Его путь непростой и благородный. Путь защитника Отечества. От имени жителей нашего района, от себя лично выражаю искренние слова соболезнования близким и родным. Мы скорбим вместе с вами и всегда будем чтить подвиг российских воинов - защитников мира и будущего.

Вечная память и низкий поклон защитнику Отечества!

С.В. Синяев, глава Усть-Таркского района