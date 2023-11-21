Прокуратурой Чановского района Новосибирской области проведена проверка исполнения законодательства о противодействии коррупции.

Проверкой выявлен факт трудоустройства в образовательное учреждение сотрудника, ранее занимавшего должность в органе пожарного надзора. В нарушение ст. 12 Ф3 «О противодействии корруции» директор школы не направила в установленный законом 10-дневный срок сведения о заключении трудового договора с сотрудником, ранее занимавшим должность государственного служащего, на предыдущее место работы.

Прокурор района возбудил в отношении должностного лица дело об административном правонарушении по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного или муниципального служащего). Мировым судьей первого судебного участка Чановского района должностное лицо привлечено к административной ответственности, назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.