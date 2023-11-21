Ежегодно, в третье воскресенье ноября проводится Всемирная акция, посвящённая Дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Основная цель акции - привлечь внимание к проблеме смертности на дорогах. Это возможность ещё раз вспомнить всех погибших в ДТП и проявить сострадание к семьям, понесшим тяжёлую утрату, обратить внимание на характер воздействия дорожных аварий.

19 ноября дети из отряда ЮИД «Юные пешеходы» школы - интерната города Татарска под руководством воспитателя М.В. Автушенко совместно с инспектором по пропаганде ОГИБДД МО МВД России «Татарский» М.В. Хомченко присоединились к данной акции.

На площади районного ДК «Родина» была установлена памятная стела и размещён плакат.

Организаторы акции вручали участникам дорожного движения памятки и ангелочков, сделанных своими руками.

Призывали их соблюдать правила дорожного движения, чтобы не стать участником ДТП.

Проезжающие мимо водители подавали звуковые сигналы присоединяясь к нашей акции.