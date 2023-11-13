В Татарском районном суде Новосибирской области вынесен приговор по уголовному делу в отношении двух жителей г. Омска. Они обвиняются по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).

Судом установлено, что обвиняемые приобрели наркотическое средство общей массой свыше 360 гр. с целью последующего незаконного сбыта на территории Татарского района.

Однако довести свой преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотических средств они не смогли, поскольку 13 января 2023 г. были задержаны сотрудниками полиции на участке автодороги «Н-2504 с.Новопервомайское - г.Татарск». Наркотическое средство обнаружено и изъято из незаконного оборота.

С учетом мнения прокурора, суд назначил женщине 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, мужчине - 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.