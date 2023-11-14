Подведены итоги конкурса профессионального мастерства среди руководителей учреждений, подведомственных региональному Минтруда и соцразвития.

В этом году для участия в конкурсе в номинации «Руководитель года» зарегистрировано 22 заявки от директоров учреждений.

Конкурс проводился в два этапа: на первом оценивались самопрезентации участников в формате видеообращений. Десять участников, набравших наибольшее количество баллов, пригласили во второй этап.

Среди заданий второго этапа были блиц-презентации на тему «Моя карьера», а также решение кейсовых заданий, где участники продемонстрировали свои профессиональные компетенции, личностные и деловые качества.

По результатам второго этапа конкурсной комиссией были определены победители:

1 место – Ольга Гридина, директор Центра социальной поддержки населения Усть-Таркского района;

2 место – Доропеева Светлана, директор Центра социальной поддержки населения г. Новосибирска;

3 место – Алина Нефедова, директор Центра занятости населения г. Татарска.

Поздравляем победителей и желаем дальнейших профессиональных успехов!