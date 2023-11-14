Подведены итоги конкурса профессионального мастерства среди руководителей учреждений, подведомственных региональному Минтруда и соцразвития.
В этом году для участия в конкурсе в номинации «Руководитель года» зарегистрировано 22 заявки от директоров учреждений.
Конкурс проводился в два этапа: на первом оценивались самопрезентации участников в формате видеообращений. Десять участников, набравших наибольшее количество баллов, пригласили во второй этап.
Среди заданий второго этапа были блиц-презентации на тему «Моя карьера», а также решение кейсовых заданий, где участники продемонстрировали свои профессиональные компетенции, личностные и деловые качества.
По результатам второго этапа конкурсной комиссией были определены победители:
1 место – Ольга Гридина, директор Центра социальной поддержки населения Усть-Таркского района;
2 место – Доропеева Светлана, директор Центра социальной поддержки населения г. Новосибирска;
3 место – Алина Нефедова, директор Центра занятости населения г. Татарска.
Поздравляем победителей и желаем дальнейших профессиональных успехов!