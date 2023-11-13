В отделении судебных приставов по Чановскому району на исполнении находится исполнительное производство в отношении 39-летней гражданки, которая задолжала своему сыну 328 тыс. руб. Известно, что у женщины нет имущества, которое можно было бы арестовать и реализовать в счет погашения долга. Кроме того женщина официально не работает. Судебный пристав по месту проживания ее ни разу не застала. Поэтому объявила должницу в розыск. На одном из адресов пристав-исполнитель узнала гражданку и организовала принудительный привод в районное отделение. На должницу составили протокол и привлекли по статье 5.35.1 КоАП РФ. Суд, рассмотрев материалы, вынес решение об обязании неплательщицы отработать 30 часов обязательных работ. Должницу направят в местный лесхоз на заготовку дров. Если женщина будет уклоняться от отбывания обязательных работ, то ей грозит штраф до 300 тыс. руб. или административный арест на срок до 15 суток.