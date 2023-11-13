В Новосибирской области следователи организовали проведение доследственной проверки по факту избиения 11-летней девочки. Об этом сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СКР по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова.



Ранее в социальных сетях появилась информация, что утром 8 ноября 2023 года в одной из школ города Татарска девочку избил 13-летний подросток.

«Мой ребенок находится в хирургическом отделении с диагнозом черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, вывих нижней челюсти. Питается только через трубочку, постельный режим. Написано заявление в полицию, подано заявление в отдел образования. Я это так не оставлю», – сообщила мама пострадавшей школьницы в паблике «Татарск – Online».

Информацию об инциденте подтвердили в администрации Татарского района.

«Инцидент имеет место. По данному факту разбирается полиция. Ситуация взята на контроль администрации района. Выводы будут сделаны по результатам проверки», – кратко прокомментировали ситуацию в администрации.

Тем временем, ситуацией заинтересовался Александр Бастрыкин. Глава СКР поручил доложить ему лично о ходе проверки и всех обстоятельствах случившегося в Татарске.

«В ходе проверки следователями будут изучены все обстоятельства произошедшего и дана юридическая оценка действиям сотрудников образовательного учреждения на предмет халатности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – подчеркнула Елена Коновалова.