Администрации Татарского района и города Татарска приняли участие в сборе гуманитарной помощи для жителей Херсонской области.

Работниками администраций были закуплены продукты питания и бытовая химия. Коробки с гуманитарной помощью были доставлены в пункт сбора на базе Комплексного центра социального обслуживания населения Татарского района.

В акции принял участие Молодёжный центр Татарского района.

Специалистами была закуплена крупа в ассортименте, макаронные изделия, консервы, подсолнечное масло и средства гигиены.