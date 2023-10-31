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Администрации Татарского района и города Татарска приняли участие в сборе гуманитарной помощи для жителей Херсонской области. 

Работниками администраций были закуплены продукты питания и бытовая химия. Коробки с гуманитарной помощью были доставлены в пункт сбора на базе Комплексного центра социального обслуживания населения Татарского района. 

В акции принял участие Молодёжный центр Татарского района. 

Специалистами была закуплена крупа в ассортименте, макаронные изделия, консервы, подсолнечное масло и средства гигиены.

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