Татарским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего жителя Усть-Таркского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия).

По данным следствия, в апреле 2023 года подросток, проезжая на транспортном средстве по одной из улиц села в Усть-Таркском районе, из хулиганских побуждений произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета в направлении троих потерпевших, двое из которых являются несовершеннолетними. В результате 15-летним потерпевшим причинены повреждения в виде ссадин.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения, по существу. Кроме того, следователем в органы системы профилактики было внесено представление об устранении причин и условий способствующих совершению преступлений.