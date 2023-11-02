Глава города Алексей Васильевич Сиволапенко провел рабочую встречу с представителями компании, которая в настоящее время работает над проектом капитального ремонта автодороги по улице Ленина. В планах, в 2024 году, начать капитальный ремонт участка автодороги от «кольца» до улицы Василевского.

Проектом планируется предусмотреть ремонт всех конструкций, являющихся составляющей частью дороги. Будет обновлена не только дорожная одежда, к ремонту планируется подойти комплексно. При проектировании элементов обустройства автодороги важно учесть насколько увеличится нагрузка на дорожное полотно после его восстановления. Без данной характеристики невозможно правильно спланировать параметры дороги, а также обеспечить безопасность передвижения.

Поэтому глава города лично проводит встречи с проектировщиками и обсуждает детали. В рамках данной рабочей встречи обсуждались варианты дорожной одежды улицы, организация системы сброса воды, особенности проектирования велодорожек и светофорных объектов.