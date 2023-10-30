В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска линейного отдела МВД России на станции Барабинск установили и задержали 19-летнего жителя города Татарска, подозреваемого в совершении хищения имущества транспортного предприятия.

Оперативникам установлено, что злоумышленник в ночное время суток проник на территорию железнодорожной организации и похитил оттуда две металлические трубы и тормозной цилиндр железнодорожного вагона. Похищенное подозреваемый перекинул через ограждение и спрятал в траве с целью дальнейшей сдачи в пункт приема металла. Своими действиями злоумышленник причинил ущерб транспортному предприятию на сумму более 25 тысяч рублей.

В отношении фигуранта следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.