29 октября в медицинское учреждение бригадой «скорой медицинской помощи» был доставлен 58-летний житель Чановского района. Врачи диагностировали у пациента ножевое ранение. Полицейские незамедлительно приступили к выяснению обстоятельств случившегося. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемую в совершении преступления – ранее не судимую 43-летнюю супругу пострадавшего. Как установили стражи порядка, накануне вечером в ходе совместного распития спиртного и внезапно возникшей ссоры, подозреваемая нанесла один удар кухонным ножом в область сердца потерпевшему. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится расследование.